ليبيا الرئاسة التركية تقدم للبرلمان اقتراحا بتمديد انتشار القوات في ليبيا ل18شهرا بوابة افريقيا-دب ا | 12 December, 2020 قدمت الرئاسة التركية اليوم السبت اقتراحا للبرلمان بشأن تمديد نشر القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا. وجاء فى الاقتراح “المخاطر والتهديدات تأتي من ليبيا إلى تركيا والمنطقة بأسرها. في حالة استئناف الهجمات من جانب ما يسمى بالجيش الوطني الليبي والاشتباكات ، سوف تتأثر مصالح تركيا في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا بشكل سلبي”. وأشار الاقتراح إلى أن السلام الدائم ووقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا، لها أهمية كبيرة لتركيا. وأضاف البيان أن “تركيا ستواصل ، ضمن مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع ليبيا، الإسهام في التدريب والدعم الاستشاري لليبيا”. وستتم مناقشة الاقتراح فى البرلمان بعد انتهاء مناقشة الميزانية فى 18 كانون أول/ديسمبر الجاري. رابط مختصر

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