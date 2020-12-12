«حسين بن عطية»: شكراً «بركان الغضب» فقد منحتموني لقب أفضل عميد بلدية في طرابلس

أعرب حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء، عن شكره لثقة “بركان الغضب” في منحه لقب أفضل عميد بلدية ببلديات طرابلس، في استطلاع شمل آخرين، حل فيه بالمركز الأول متقدماً على عبد الرحمن الحمادي، عميد بلدية أبوسليم.

“بن عطية” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “نتيجة استطلاع الرأي نشرته بالأمس صفحة عملية بركان الغضب، حول تقييم أفضل أداء من بين عمداء بلديات طرابلس طيلة فترة ولايتهم، والنتيجة كانت متقاربة كالتالي :الترتيب الأول.. عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، الترتيب الثاني عميد بلدية أبوسليم عبد الرحمن الحمادي” وفق قوله.

وواصل “عميد بلدية تاجوراء” المقرب من تركيا، تدوينته قائلاً: “شكراً لثقتكم.. شكراً لمساهمتكم الإيجابية بالتصويت بركان الغضب” وفق تعبيره.