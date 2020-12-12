لمنفي: الاقتصاد الليبي يعاني من عدة مشاكل بسبب الحروب والأزمات المتعاقبة التي مرت بها البلاد

حذر الخبير الاقتصادي والأكاديمي الليبي الدكتور خالد لمنفي من استمرار توغل الأطراف الخارجية الداعمة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير، معتبرا أن هذا التوغل “يربك المشهد أكثر”.

وأكد لمنفي، في تصريحات صحفية، أن الليبيين لن يسمحوا أن تودع صادرات النفط في حساب خارجي.

وأضاف لمنفي، أنه لا يمكن أن يستقر الاقتصاد الليبي ما لم تستقر البلاد أمنيا وسياسيا، مشددا على أن الاقتصاد الليبي يعاني من عدة مشاكل منها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم بسبب الحروب والأزمات المتعاقبة التي مرت بها ليبيا من انقسام في مصدر القرار سواء في الحكومة أو المصرف المركزي وتحديدا الفترة ما بين 2014 إلى يومنا هذا.

وأشار لمنفي أن هناك خللا اقتصاديا يؤثر بصورة سلبية على الأداء الاقتصادي الكلي، وكذلك معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بسبب اتباع سياسة مالية خاطئة.

وأفاد المنفي بأن التوسع في الإنفاق مقابل التخلي عن التحصيل الضريبي يدل على وجود فجوة دائمة بين المعدل السنوي للنمو النقدي ومعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي مع غياب التوازن المطلوب بين سوق النقد وسوق السلع والخدمات.

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