الرئاسة التركية تقدم للبرلمان اقتراحاً بتمديد نشر قوات في ليبيا 18شهراً

قدمت الرئاسة التركية، اليوم السبت، اقتراحاً للبرلمان بشأن تمديد نشر القوات في ليبيا لمدة 18 شهراً.

وجاء في الاقتراح أن «المخاطر والتهديدات تأتي من ليبيا إلى تركيا والمنطقة بأسرها… في حالة استئناف الهجمات من جانب (الجيش الوطني الليبي) والاشتباكات، سوف تتأثر مصالح تركيا في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا بشكل سلبي»، وفقاً لماً نقلته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

وأشار الاقتراح إلى أن السلام الدائم ووقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا، لها أهمية كبيرة لتركيا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف الاقتراح أن «تركيا ستواصل، ضمن مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية، الإسهام في التدريب والدعم الاستشاري لليبيا».

وستتم مناقشة الاقتراح في البرلمان بعد انتهاء مناقشة الميزانية في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويشار إلى تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية وقعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 اتفاقاً بشأن التعاون العسكري، بالإضافة إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.