العثور على أدوية منتهية الصلاحية في صرمان

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، أن المفتشين التابعين لمكتب صرمان عثروا خلال جولة تفتيشية بالبلدية على أدوية منتهية الصلاحية.

وقال المركز إنه استكمالا للجولات التفتشية التي يقوم بها المركز، قام مكتب صرمان رفقة جهاز الحرس البلدي بالتفتيش علي بعض الصيدليات من حيت النظافة والصلاحية والترخيص وأذن مزاولة المهنة والشروط الصحية للمكان.

وأضاف أنه تبين خلال الزيارة لعديد من المخالفات منها وجود أدوية وأنابيب معجون أسنان منتهية الصلاحية، وكذل وإبر خياطة جراحية في محل للمعدات الطبية منتهية الصلاحية مع عدم الاهتمام بالنظافة في بعض الصيدليات.

وأشار المركز إلى «تقديم النصح والترشيد والتوعية لبعض الصيدليات، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع البعض الآخر».

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