«حزب أردوغان»: لا وجود لأوروبا بدون تركيا

زعم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، أن أوروبا ليس لها وجود بدون تركيا، ولا يمكن أن تحل أي مشكلة أساسية بدون أنقرة.

جاء ذلك في معرض الرد على القارة العجوز، بعدما قرر زعماء الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب التي تنفذها شرق المتوسط.

كما أعرب زعماء دول الاتحاد، في بيان صدر خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي.

من جهة، أوضح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشليك، أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي تبني أجندة إيجابية في العلاقات مع تركيا، زاعمًا أن لبلاده ميزات عديدة، باعتبارها دولة قوية في أوروبا، قائلًا: «هذا النهج أبعد ما يكون عن رؤية أوروبية حقيقية».

ورفض تشليك عبر حسابه على تويتر، قرارات الاتحاد ووصفها بـ«المتحيزة وغير القانونية التي أقرتها قمة الاتحاد الأوروبي»، مضيفًا: «نراقب الموقف المعادي الذي تقوده اليونان والإدارة القبرصية لجنوب قبرص باستخدام ضغط الفيتو ضدنا».