رئاسة البرلمان تدعو لعقد جلسة في بنغازي الإثنين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2020

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي بعد غد الإثنين.

وبينت هيئة رئاسة مجلس النواب في الدعوة أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري لمجلس النواب.

وكان النواب الذين اجتمعوا الاسبوع الماضي في بنغازي اتفقوا على تشكيل لجنة لمناقشة وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس على ان تكون اللجنة برئاسة رئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش، كما تم مناقشة مسألة عقد جلسة في مدينة سرت حيث تم الاتفاق على عقد جلسة الفترة القادمة بالمدينة بعد ان يتم مخاطبة والتأكيد على الأوضاع في مدينة سرت من قبل لجنة 5+5.

كما اتفق النواب خلال الجلسة على إعداد مجلس النواب لخطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بالإضافة الى الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع ديوان المحاسبة فيما يخص المشاكل والتعطيل في الإجراءات التي تواجهها الحكومة الليبية من قبل الديوان.