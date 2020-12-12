أهالي الحطية يشكون تراكم القمامة ويحذرون من تفشي الأمراض

يعاني سكان محلة الحطية في أوباري من تكدس القمامة بالقرب من مساكنهم، ما أدى لانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات في المكان.

وأشار السكان إلى غياب شركة النظافة عن أداء مهامها منذ عدة أشهر، ونقل القمامة إلى المكتب الذي يبعد 10 كيلومترات عن التجمع السكني.

وحذر سكان المنطقة من تفاقم الوضع وبدء انتشار الأمراض والأوبئة، في ظل عدم اهتمام المسؤولين واكتراثهم بالأزمة وتهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان.

وطالب الأهالي المجلس البلدي بتحمل شركة النظافة المسؤولية ونقل القمامة وبشكل مستمر خارج المحلة، دون أن تتراكم وتُسبب كارثة بيئية وصحية خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

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