الوطني للأرصاد يتوقع أن تسود تقلبات جوية على مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تسود تقلبات جوية على مناطق الشمال تصحبها رياح باردة نشطة إلى قوية، مع فرصة لسقوط أمطار، تكون جيدة مصحوبة بعواصف رعدية على بعض المناطق وخاصة الشمال الشرقي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس أجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي تتكاثر بها السحب من حين لأخر على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة مصحوبة بسحب رعدية هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية و الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد يتسبب في أثارة الأتربة والغبار على بعض مناطق الدواخل، تتحول غد إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية على المناطق الساحلية قد تصل سرعتها إلى 60 كيلو متر في الساعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و24 درجة، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق وخاصة الجبلية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مراده سيكون بها الطقس غائم جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة هذه الليلة ونهار غد مصحوبة بزوابع رعدي ، خاصة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى الجبل الأخضر مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، و الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الساحلية، و درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 19 و24 درجة على أغلب المناطق ولا تتجاوز 15 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غـات وغدامس و الحمادة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الحمادة غدامس والجفرة، و الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على غدامس والحمادة والجفرة قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول بعد ظهرغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و26 درجة وتسجل انخفاضا تدريجيا خلال اليومين المقبلين، خاصة الاثنين.

وتابع المركز أن مناطق الكفرة و السرير و تازربو ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب و الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و29 درجة، وتنخفض بعد غد الإثنين.

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