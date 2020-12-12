رئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس: السرقات والخطف لأجل الابتزاز أبرز القضايا الأمنية التي تمس المواطن

قال رئيس مكتب البحث الجنائي بالعاصمة ناجي الزوبي، إن السرقات والحرابة والخطف لأجل الابتزاز هي أبرز القضايا الأمنية التي تمس المواطن في طرابلس.

وأضاف الزوبي أن مكتب البحث الجنائي يواجهعراقيل إدارية مكتبية بسبب عدم حصوله على وسائل التقنية في متابعة المجرمين.

وبين الروبي أن المكتب يعمل على استحداث وحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتكون مستقلة عن باقي الوحدات وتتبع مكتب البحث الجنائي، بحيث نعمل فيها وفق قانون العقوبات والإجراءات الجنائية؛ وذلك لعدم وجود قانون خاص بها حتى الآن.

مضيفا أنه يتم العمل على إنشاء قاعدة معلومات للمتهمين تحتوي على معلومات مفصلة من تاريخ الميلاد والرقم الوطني وصولاً لعناوين البريد الإلكتروني وصفحات المتهمين على شبكات التواصل وعناوين سكناهم وأعمالهم، وهذه المنظومة ترتبط بمنظومة قديمة كان معمولاً بها قبل 2011، حالياً تمت تغذيتها بمعلومات حول 2000 متهم ولا زالت قيد التجهيز لكي تكون قاعدة بيانات مهمة للعملية الأمنية بمعلوماتها وأدلتها.

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