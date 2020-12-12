الرئاسة التركية تقدم للبرلمان مذكرة لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، بأن رئاسة البرلمان التركي تلقت مذكرة لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا.

وأوضحت المصادر أن البرلمان التركي وافق خلال جلسة طارئة في الثاني من يناير الماضي على مذكرة تفويض صادرة عن الرئاسة التركية لإرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام واحد.

وأشارت المصادر إلى أن مذكرة التفويض نصت على تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها الذي سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.

كما نصت مذكرة التفويض على أن مدة التفويض ستكون عاما واحدا قابلة للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24