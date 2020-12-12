صحيفة مالطية: مصادرة بضائع وسيارات وزوارق مسروقة قبل وصولها ليبيا بقيمة 927 مليون يورو

صادرت الجمارك المالطية بضائع متجهة إلى ليبيا بقيمة 927 مليون يورو، تشمل سيارات مسروقة وألعابا نارية بين العامين 2018 و2020، وذلك وفق ما نشرته وسائل إعلام مالطية.

وذكرت جريدة «مالطا توداي» أن البضائع المتجهة إلى ليبيا التي صادرتها إدارة الجمارك المالطية خلال السنوات الثلاث الماضية في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة، تشمل 23 حاوية تحمل زوارق سريعة مسروقة قدرت قيمتها بنحو 135 ألف يورو.

وأشارت إدارة الجمارك إلى أنه يُشتبه في أن الزوارق السريعة المسروقة المضبوطة تستخدم لتسهيل الهجرة غير الشرعية.

كما صادرت الجهات ذاتها 23 حاوية محملة بالألعاب النارية تقدر قيمتها بأكثر من مليون يورو، واكتشف مسؤولو الجمارك سيارات مسروقة بقيمة 95 ألف يورو في أربع حاويات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ضبطت إدارة الجمارك المالطية شحنة تقدر بـ612 كيلوغراما من الكوكايين الكولومبي، كانت غادرت الإكوادور وعبرت كولومبيا في طريقها إلى ليبيا.

ونقلا عن إدارة الجمارك فإن القيمة السوقية لشحنة الكوكايين تقدر بـ69 مليون يورو، وتعد أكبر كمية مخدرات تم ضبطها حيث أخفيت داخل صناديق تحمل زيت الطهي.

وبعد فحص عدد من العينات، سلمت القضية إلى فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة لإجراء مزيد من التحقيقات، وجرى إبلاغ قاضي التحقيق بالقضية.

وقال رئيس الجمارك المالطي جوزيف تشيتوتوي يوم الخميس، إن حادثة ضبط كمية المخدرات يسلط الضوء على حاجة وكالات إنفاذ القانون إلى توخي الحذر باستمرار.