«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل الغربي والجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح نشطة إلى قوية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الغربي، وجنوبية غربية إلى غربية على الخليج، تصل سرعتها إلى 30 عقدة، وذلك بداية من الثامنة صباح غد إلى الثانية ظهر الغد.

كما حذر المركز من رياح نشطة جنوبية غربية على ساحل الجبل الأخضر، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية من الثانية ظهر اليوم السبت إلى الثامنة صباح غد الأحد.

قبل ذلك، توقع المركز أن تسود تقلبات جوية على مناطق الشمال اليوم السبت تصحبها رياح باردة نشطة إلى قوية، مع فرصة لسقوط أمطار، تكون جيدة مصحوبة بعواصف رعدية على بعض المناطق وخاصة الشمال الشرقي.

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