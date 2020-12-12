العسومي: البرلمان العربي يدعم استقرار ليبيا وندرس تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب

أكد على بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم السبت، أن البرلمان يدعم استقرار ليبيا ويرفض التدخل الخارجي في شئونها، مشددا على دعم البرلمان أيضًا لأمن واستقرار العراق في مواجهة التدخلات الخارجية”

وأضاف، العسومي خلال مؤتمر صحفي أن البرلمان يتابع الوضع العراقي، وأيضًا الوضع السياسي والأمني والجهود التي تبذلها جهود الدول المختلفة لمواجهة الإرهاب”

وأشار إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل استعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح بالدولة.

وبين أن البرلمان العربي يسعى إلى أن يكون متواصل مع الجميع، ويدعم كل الخطوات الخاصة بدعم العمل العربي المشترك.

وأكد العسومي أن الأمة العربية عانت كثيرا بسبب الإرهاب والتطرف، مضيفا أن المجلس يناقش تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأشاد بمتابعة البرلمان العربي للانتخابات في كلا من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية، مشيرا إلى أن جلسة اليوم ستناقش العديد من القضايا الهامة المتواجدة على الساحة العربية خلال الفتره الماضية.

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