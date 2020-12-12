بمشاركة مصر وأمريكا.. البعثة الأممية تعلن عن عقد اجتماع لمناقشة الملف الاقتصادي الليبي

ليبيا – أعلنت البعثة الأممية أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، ستقوم مع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بعقد اجتماع تقني في 14 و 15 ديسمبر.

البعثة أوضحت في بيان لها أن الاجتماع سيضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسة، وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف؛ بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافًا.

ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلًا عن جائحة كورونا (كوفيد -19). وإلى جانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، انخفض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بشكل كبير في عام 2020، بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيدًا عن الإنفاق التنموي.

كما قالت البعثة: إن الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي تسبب أيضًا في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي، وقد أدت هذه الديناميكيات إلى التضخم، كما أدت إلى تشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة.

وسيشكل هذا الاجتماع فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، إذ آن الأوان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية