آغا: مدراء المصارف ممنوعون من السفر إلا بإذن الكبير

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2020

سلط مدير السيولة في مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، رمزي آغا، الضوء على أزمة منع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير من السفر.

وقال آغا في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “للعلم المدراء العامون للمصارف التجارية ممنوعين من السفر إلا بأذن من الصديق الكبير وهذا الاجراء مطبق من سنوات ماضية”.

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وكان الكبير اعترض على منع باشاغا له من السفر واعتبر المصرف المركزي هذا الإجراء تعسفيا وخارج عن القانون فيما قالت وزارة الداخلية إنها وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها لا أحد فوق القانون مبينة أنها “شرعت بإعمال المنشورات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة على المستويين التشريعي والتنفيذي بشأن الرقابة على حركة السفر للمسؤولين الذين يتقلدون مهام رسمية بالدولة الليبية نظرا لما لوحظ من فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر بالخارج دون الالتزام بالضوابط النافذة بالخصوص”.