المرصد السوري: أكثر من 7 آلاف مرتزق سوري موالي لتركيا في ليبيا

أكد مدير ما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إنه لا يزال في ليبيا أكثر من 7 آلاف مرتزق من حملة الجنسية السورية و10 آلاف إرهابي ربعهم تونسيون من مجموعات مصنفة إرهابيًا.

وأوضح البيان أن “الإرهابيين التونسيين” جرى نقلهم من سوريا إلى ليبيا.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه في ذروة تواجد المرتزقة كان هناك 18 ألف شخص تصل رواتبهم إلى 40 مليون دولار شهرياً، متسائلا من كان يدفع هذه المبالغ؟! هل هو من حكومة الوفاق أو من دولة خليجية؟!

وأكد عبد الرحمن، أنه بشكل قطعي تركيا لم تدفع تلك الأموال لأنها تأخذ الأموال ولا تعطي مثلما فعلت في ملف اللاجئين.

وكان المرصد السوري قد كشف الأسبوع الماضي، عن نية تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن عملية عودة المرتزقة إلى سوريا توقفت منذ أكثر من 20 يوماً، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا منتصف شهر نوفمبر الماضي.

ونبه المرصد إلى أن مرتزقة تركيا في ليبيا، يتخذون من هذا البلد مركزا للوصول إلى إيطاليا كبوابة لدخول الاتحاد الأوروبي.

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