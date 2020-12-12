أردوغان يطلب تمديد مهام قواته في ليبيا 18 شهرا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2020

قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان من أجل التمديد لمهام عناصرها في ليبيا فترة إضافية لمدة 18 شهرا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام اليوم السبت.

وقالت الرئاسة التركية إن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، والإدارة المجزأة في البلاد”.

وأضافت في المذكرة إن حكومة الوفاق “وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها” في التصدي للجيش الوطني الليبي، بعد قرار الهجوم على طرابلس.

وأشارت الرئاسة إلى أن التدخل كان لـ”حماية المصالح الوطنية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، وللحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية”.