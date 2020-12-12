القنصلية الليبية بتونس تعود للعمل بمنظومة تصوير الجوازات بدءا من الإثنين

أعلنت القنصلية الليبية العامة في تونس، عن العودة للعمل بمنظومة تصوير الجوازات لأبناء الجالية الليبية بالأراضي التونسية بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وقالت القنصلية، في بيان اليوم، «تفيدكم القنصلية العامة الليبية بتونس، أنه ابتداء من الإثنين المقبل، سيتم العودة والعمل بمنظومة تصوير الجوازات لأبناء الجالية الليبية بالأراضي التونسية».

القنصلية الليبية في تونس تحدد إجراءات جديدة لعودة العالقين

وكانت الأنشطة القنصلية، تم تعليقها في تونس منذ شهور على إثر انتشار جائحة كورونا في البلاد.

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