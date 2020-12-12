شركة الواحة: تجهيز مجمع سكني بحقل الظهرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2020

أعلنت شركة الواحة للنفط تجهيز مجمع سكني بحقل الظهرة وذلك ضمن المشاريع السكنية التي أقرتها لجنة الإدارة لتأمين أماكن إقامة مناسبة لمستخدمي الحقل واستمرارا لتنفيذ الخطة المقترحة لإعادة تأهيل البنى التحتية بالحقل.

وأكدت شركة الواحة للنفط تمكن العاملين بالتعاون بين أقسام (الصيانة واللحام والكهرباء والتبريد والتكييف ) من إتمام عدد كبير من الأعمال المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمجمع السكني من توصيلات كهربائية وملحقاتها وتحقيق نسب انجاز متقدمة مما يعزز عودة العاملين وكذلك وضع الحقل على الإنتاج.