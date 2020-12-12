القنصلية الليبية في تونس: عودة العمل بمنظومة تصوير الجوازات الإثنين المقبل

أعلنت القنصلية الليبية العامة في تونس، التابعة لحكومة الوفاق، عن العودة للعمل بمنظومة تصوير الجوازات لأبناء الجالية الليبية بالأراضي التونسية بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وبحسب بيان صادر عن القنصلية، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضحت خلاله أنه “ابتداء من الإثنين المقبل، سيتم العودة والعمل بمنظومة تصوير الجوازات لأبناء الجالية الليبية بالأراضي التونسية”.

جدير بالذكر أن القنصلية العامة الليبية في تونس، كانت قد طالبت مؤخرا من الراغبين في العودة إلى ليبيا بضرورة أخذ عينة “pcr” الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وأوضحت القنصلية، لجميع الراغبين في العودة إلى ضرورة اعتماد نتيجة العينة من المكتب الصحي على أن تكون سالبة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

يذكر أنه في نهاية يونيو، حددت القنصلية شرطين يلزم على الليبيين الموجودين في تونس اجتيازهما للعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن، محددة فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع للتقيد بهذه الإجراءات.

وتمثل الشرط الأول في إجراء تحليل pcr وليس عينة دم على حسابهم الخاص، واعتماد نتيجة التحليل من الملحق الصحي بالسفارة، فيما تمثل الشرط الثاني في توجه الليبيين العالقين في تونس بعد إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا إلى القنصلية الليبية في تونس، لتعبئة التعهد الخاص بالحجر الذاتي المنزلي في ليبيا مرفقا بالرقم الوطني ونسخة من جواز السفر.