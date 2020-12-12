سويلم: مصرف ليبيا المركزي يرغم المواطن على دفع ضريبة ما سرق من خزانته

قال الخبير الاقتصادي محمد سويلم، اليوم السبت، إن مصرف ليبيا المركزي يرغم المواطن على دفع ضريبة ما سرق من خزانته على يد المسؤولين وقادة المليشيات.

وأضاف سويلم في تصريحات صحفية أن إدراة مصرف ليبيا المركزي أوهمت المواطن الليبي أن سعر صرف العملات حاليا أفضل من الأشهر الماضية بعدما تراجعت أسعار الصرف، مشيرا إلى أنها نجحت في رفع سعر الصرف إلى قرابة الضعفين لتغطية قيمة إختلاسها من المال العام الذي فاق 14 مليار دينار ليبي.

ولفت سويلم إلى أن تثبيت سعر الدولار الواحد بـ4.1 دينار ليبي سيعجل من جمع المال المسروق من قبل المليشيات التي استنزفت الخزينة العامة منذ فتح الاعتمادات عام 2018، ما يعني أن سعر 40 مليون دينار ليبي سيكون 10 ملايين دولار فقط بعدما كانت تساوي عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار فقط.

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