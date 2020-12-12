البدء في إصدار جوازات دبلوماسية وخاصة جديدة مطلع يناير القادم 

أعلن قسم الجوازات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المفوضة، عن البدء في إصدار النسخة الجديدة من الجوازات الدبلوماسية والخاصة، بعد استكمال بناء المنظومة الجديدة.

ونقلت الوزارة عن رئيس قسم الجوازات الدبلوماسية أن النسخة الجديدة من الجوازات تحتوي على رقائق إلكترونية قابلة للقراءة عن بعد، يتم فيها تخزين البيانات الشخصية النصية والبيومترية وفق متطلبات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.

وأشار رئيس قسم الجوازات الدبلوماسية إلى أن البدء الفعلي في إصدار هذه النسخة الجديدة سيكون مطلع يناير القادم.

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