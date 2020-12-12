سويلم: إدارة المركزي رفعت سعر الصرف إلى قرابة الضعفين لتغطية إختلاسات المال العام

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي محمد سويلم إن مصرف ليبيا المركزي يرغم المواطن على دفع ضريبة ما سرق من خزانته على يد المسؤولين وقادة المليشيات.

سويلم أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” اليوم السبت إلى أن إدراة مصرف ليبيا المركزي أوهمت المواطن الليبي أن سعر صرف العملات حاليًا أفضل من الأشهر الماضية بعدما تراجعت أسعار الصرف.

ولفت إلى أنها نجحت في رفع سعر الصرف إلى قرابة الضعفين؛ لتغطية قيمة اختلاسها من المال العام الذي فاق 14 مليار دينار ليبي، بحسب قوله.

كما نوّه إلى أن تثبيت سعر الدولار الواحد بـ4.1 دينار ليبي سيعجّل من جمع المال المسروق من قبل المليشيات التي استنزفت الخزينة العامة منذ فتح الاعتمادات عام 2018؛ ما يعني أن سعر 40 مليون دينار ليبي سيكون 10 ملايين دولار فقط، بعدما كانت تساوي عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار فقط.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية