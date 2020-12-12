بعد الضغوط لتوحيد المصرف المركزي.. الشحومي: سعر صرف الدينار إلى أين؟

قال المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يعود تحت ضغط المجتمع الدولي ومطالبات النخب الاقتصادية الليبية والسياسية بضرورة توحيد مؤسسة النقد الليبية، مشيرا إلى أن أكبر مسرع لعودة التئام اجنحة المصرف المركزي المنكسرة هو اتفاق سوتشي حول إرجاع تصدير النفط مقابل حجب العوائد عن خزائن المصرف المركزي حتى يتم التوحيد الحكومي والمؤسسي للمصرف المركزي.

واعتبر الشحومي، أن ” المركزي لم يجد حل وسط النار المشتعلة بينه وبين السلطة التنفيذية و مؤسساتها إلى أن يعود إلى قواعده و يتحالف مع نفسه بعد قطيعة سبع سنوات عجاف ليعود للمشهد عبر بوابة تعديل سعر الصرف و أن يكون في متناول الجميع، ذألك المطلب العتيد والذي استمرت المطالبات به لسنوات و تم فرض ضريبة علي النقد كحل بديل من قبل الحكومة”.

وأشار الشحومي، إلى أنه “في كل الأحوال تعديل سعر الصرف سيكون أمامه خيارات صعبة وهو امرا ليس بسيط بسبب عدم وجود التنسيق بين السياسة النقدية من طرف و السياسات المالية و التجارية من طرف أخر، مبينا أن التعديل عبر قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بسعر ثابت جديد والذي سيكون في مدي السعر الرسمي مع الضريبة الحالية مع زيادة محدودة جدا لتقليص فجوة التوقعات بحجم الطلب علي شراء الدولار ( بين 3.80- 4.25) و لا يمكن أن تكون قريبة من أسعار السوق الموازي كونها تزيد من حالة التضخم و الركود معا و تزيد من حالة عدم الثقة بالسوق” .

ولفت الشحومي إلى أن “التعديل يعني ضرورة إعادة تقييم الأصول النقدية للعملة الأجنبية وسيزيد من حجم الإنفاق بالموازنة الحكومية القادمة ويرفع المستوي العام للأسعار، ويتطلب أن يتم إخطار صندوق النقد الدولي لإعادة تقييم العملة الليبية أمام وحدات حقوق السحب الخاصة، وحتما يتطلب تعديل السعر أن تعدل الحكومة مشروع الموازنة العامة وفقا للسعر الجديد وتقوم بمعالجة دعم الوقود ورصد المخصصات اللازمة لمعالجة الانخفاض في الدخل الحقيقي للمواطن وحماية الفئات الهشة وعلي. مشيرا إلى أن ذلك سيكون عبر علاوة العائلة المتوقفة و التي تراكمت عبر سنوات من عدم الصرف، و اطلاق مشروع جديد للمرتبات و الأجور و إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي الأخرى لمجابهة العجز المتوقع في الموازنة و التوافق مع المصرف المركزي في آليات تمويل العجز بالميزانية القادمة و سداد و تسوية الالتزامات الدين العام السابقة عبر إجراء تعديل لتقيم الاحتياطيات” .

وأشار إلى أن هناك حاجة أن يصاحب إقرار السعر الثابت الجديد للعملة الليبية أن تعلن الحكومة عن مشروع إصلاحاتها الهيكلية وأن يدرسها مجلس إدارة المصرف المركزي ليتمكن من استكشاف السعر الجديد و إقراره في وقت لاحق بعد إجراء التعديل الأساسي الآن، مؤكدا أن غير ذلك فقد يجد المصرف المركزي نفسه أمام الضغط برفع سقف السعر الثابت الجديد بشكل تقديري ليقلص فجوة التوقعات حول ما ستقوم به الحكومة من إجراءات وسداد الدين العام السابق وحجم عرض النقد بالاقتصاد

وتوقع الشحومي أن “المركزي قد يتجه لإقرار سعر جديد ويشترط على الحكومة أن تعلن عن برنامجها و تباشر تنفيذ الإصلاحات المالية و التجارية وذلك لمراجعة السعر و التأكد من انه يحقق التوازن المطلوب.”

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