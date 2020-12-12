ناشط من مصراته يحذر من تحول صراع النفوذ لصراع مسلح

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2020

حذر الناشط من مدينة مصراتة ميلاد شغيب من أن يتحول صراع النفوذ وصراع السلطة في ليبيا إلى صراع مسلح.

وقال شغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أصبح اليوم كل الشعب الليبي يتابع الصراعات الخطيره بين أفراد الزمره الحاكمه فى مؤسسات عليا فى الدوله الليبيه وهو صراع نفوذ وصراع سلطه وحيث أن هذا الصراع بين مؤسسات الدوله ينعكس سلبا على أحوال المواطن فى جميع متطلبات الحياة “.

وأضاف شغيب “للأسف هذه المؤسسات سياديه فى الدوله وأصبح الصراع من هو الأقوى والأكثر نفوذ ” مبينا أن “هذا الصراع ذات يوم سيتحول إلى صراع مسلح علني” مردفا الأجدر بعباد المناصب أن يخجلو من الشعب الذى يعاني الظروف المعيشيه اليوميه يصبح ويمسي وهو يفكر كيف يؤمن لقمة عيشه ومرتبه وكيف يتحصل على سيوله وكيف يتحصل على كهرباء ومياه وتعليم لأولاده ووقود لتشغيل سيارته أو مولد كهرباء لبيته”.

وأردف “نقول لكل وزير ونائب ورئيس حكومه ومدراء مؤسسات عليا أتقو الله فى هذا الشعب الناس تعبت منكم وتعبت من تقاتلكم على الكراسى وتقاتلكم على الجاه والسلطه والذي انعكس سلبا على حياة المواطن “.

وأضاف شغيب أنه لن تتشكل “حكومه جديده بهذه الوجوه البائسه والمتعطشه للمناصب والمال وليس بينها وطني وببساطه لم نلاحظ من خجل من نفسه أولا وخجل من الشعب وقدم أستقالته” محذرا من “مؤامره كبيره ومضحكه على الشعب الليبي ستحدث حرب دوليه بين دول على . الاراضي الليبيه” ما يعني أن هذه الاجتماعات ماهي إلا مصبرات للشعب الليبي”.

وأردف شغيب حسب مجريات الأحداث فإن دول تستعد للحرب قادمه حيث أن كل دوله لها مصالح ونفوذ بداية بصراع المؤسسات فى الدولة وستنتهى بصراع دول على الأراضي الليبيه وزاد “علينا توحيد الصف ونبذ الخلافات حتى لا نترك فرصه لتدخل العسكري الخارجى”.

وختم شغيب “جميع مكونات الشعب الليبي دعونا من المسميات أو هذا محسوب على النظام السابق أو محسوب على فبراير أو كان يشتغل مع معمر القدافي أو أشتغل مع زيد أو عبيد الوطن فى خطر الوطن يطالبنا بتوحيد الصف فليبيا شاسعه وشعب قليل والأطماع فى ليبيا تتزايد” لذلك “لا يوجد مبرر لعدم توحيد ليبيا على كلمة سواء”.