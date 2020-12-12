دبرز: المبعوثين الأمميين أساؤوا لليبيا وللتكليف الصادر لهم

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن البعثة الأممية وبعد عامين مما وصل إليه المشهد الليبي قامت بإرجاعه للصفر، مشيرًا إلى أن البعثة ستمرر آليه اختيار المناصب التي ترغب بها.

دبرز اعتقد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد أن جمبع المبعوثين الأمميين في ليبيا ما عدا طارق متري خالفوا قرار الدعم والمساندة لليبيين، وأساؤوا لليبيا وللتكليف الصادر لهم، وفقًا لقوله.

وعلق على قرار فتحي باشآاغا القاضي بمنع الصديق الكبير من السفر خارج البلاد وفوضى الاختصاصات في المؤسسات قائلًا: “ما أقدم عليه وزير الداخلية أصبح هناك ردود عليه من قبل وزارة العدل ومجلس نواب طرابلس”.

كما أكد في ختام مداخلته على أن الحل الجذري للمشكلة في ليبيا هو الدستور الذي يعتبر من حق المواطن الاستفتاء عليه؛ لأنه يحصن البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية