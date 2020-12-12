إجدابيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كوورنا وتماثل حالتين للشفاء

أعلنت اللجنة الطبية الأستشارية لمكافحة فيروس كورونا – إجدابيا، السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كوورنا وتماثل حالتين للشفاء.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – إجدابيا استلم 9 عينات للفحص من فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن نتائج الـ9 عينات منها 5 حالات سالبة و4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مبينة أن الـ 4 إصابات بكورونا منها 3 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

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