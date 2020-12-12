مكونات برقة: نرفض أي مخرجات تمس صلب مبادرة صالح

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2020

أعلنت القبائل والمكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية بإقليم برقة دعمها التام لمبادرة السلام التي أطلقها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والتي أسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة، طرابلس، فزان) مؤكدة رفضها أي مخرجات تمس صلب المبادرة.

وأكدت المكونات في بيان لها رفضها التام “استخدام أي آلية لا توافق …المبادرة المطروحة والتي توجت بإعلان القاهرة” مؤكدة رفض “أي مخرجات تمس صلب المبادرة أو تصادر حق الأقاليم في اختيار ممثليه من خلال استخدام آليات تصويت لإقصاء شخصيات بعينها مما يعد إسقاطا للعملية السياسية برمتها والتفافا مفضوحا القصد منه إفساد المسار السياسي ورفض وضع أسس السلام والديمقراطية”.

وأكدت المكونات الاجتماعية والسياسية دعمها “التام للمؤسسة العسكرية بقيادة ..خليفة حفتر وعدم إخضاعها للحسابات والمساومات السياسية” مؤكدة “أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي أو مقره المؤقت بمدينة طبرق”.