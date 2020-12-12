«العامة للكهرباء»: سرقة 2500 متر من خطوط الشبكة بتاجوراء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت تواصل سرقة أسلاك الكهرباء بمنطقة خلة فارس وبئر العالم والباعيش، بتاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان تعرض خط الوقود 11 ك ف من 30 الأمهات للسرقة بمنطقة خلة فارس مسافة 1500 متر.

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء تكرار سرقة خط امجاهد أمام شيل المعرفي مسافة 1000 متر.

والأربعاء الماضي أعلنت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس عن سرقة خط ضغط عالي 11 ك.ف من المحطة الفرعية طويل السوق على الطريق الرابط بين مدينتي ترهونة وبني وليد.

وتكرر الشركة شكواها من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما ذكرت في بيانات سابقة.

ويؤدي الاعتداء المتكرر على معدات الشركة إلى انقطاعات متكررة في عدة مناطق.

وطالبت الشركة أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة، إلا أن وزارة داخلية الوفاق لم تستطع إلى الآن ردع هذه العمليات.