مفتاح: تركيا لديها مخطط كبير لتلغيم غرب وشمال إفريقيا بالتنظيمات الإرهابية

ليبيا – قال المحلل السياسي سعد مفتاح إن دول غرب إفريقيا تمثل “رأس حربة” في مخطط تركيا بالمنطقة، وتحديدًا في ليبيا.

مفتاح اعتبر في تصريح لموقع “سكاي نيو عربية” أن هناك وقائعَ تشير إلى تورط العديد من العناصر المتطرفة بنيجيريا في تنفيذ أعمال عنف وقتل داخل ليبيا.

وأشار إلى أنه “من خلال مفهوم السيطرة على الأرض، فقد أصبح هناك ما يشبه دولة في غرب إفريقيا، تضم شمال مالي والكاميرون ونيجيريا، تسيطر عليها جماعة بوكو حرام المتطرفة”.

كما أضاف أن الوضع يؤكّد وجود مخطط كبير لتلغيم غرب وشمال إفريقيا بالتنظيمات الإرهابية، وتحويل نيجيريا لمصنع تفريغ للعناصر المتطرفة، على غرار معسكرات المتشددين بشرق تركيا، لتوريد هؤلاء مستقبلًا إلى دول الساحل والصحراء وشمال إفريقيا، وتحديدًا ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية