«دبرز»: البعثة الأممية أعادتنا لنقطة الصفر والاستفتاء على الدستور هو الحل الجذري لليبيا

زعم عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن الحل الجذري للمشكلة في ليبيا هو الدستور الذي يعتبر من حق المواطن الاستفتاء عليه؛ لأنه يحصن البلاد.

وواصل «دبرز» عبر مداخلة متلفزة على قناة «التناصح» التابعة للمفتي المعزول الغرياني، قائلا: «أن البعثة الأممية بعد عامين مما وصل إليه المشهد الليبي قامت بإرجاعه للصفر، مشيرًا إلى أنها ستمرر آليه اختيار المناصب التي ترغب بها.

وادعى أن جميع المبعوثين الأمميين في ليبيا ما عدا طارق متري خالفوا قرار الدعم والمساندة لليبيين، وأساؤوا لليبيا وللتكليف الصادر لهم، وفقًا لقوله.

وعلق على قرار فتحي باشآاغا وزير داخلية الوفاق القاضي بمنع الصديق الكبير من السفر خارج البلاد وفوضى الاختصاصات في المؤسسات قائلًا: “ما أقدم عليه وزير الداخلية أصبح هناك ردود عليه من قبل وزارة العدل ومجلس نواب طرابلس”، حسب ادعائه.