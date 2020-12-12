مؤسسة حقوقية: تدخل أردوغان في ليبيا ودعمه للإرهاب أدى لانهيار الاقتصاد التركي

أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن تركيا تشهد أزمات كبيرة في الاقتصاد بسبب السياسات الخاطئة لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى تدخلات أردوغان المستمرة فى الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعمه بشكل كبير للإرهاب فى ليبيا وسوريا وعدد من الدول.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها أن تدخلات أردوغان في شؤون المنطقة أدي إلى تراكم الأزمات في تركيا من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الرئيسية مما تسبب فى غضب عارم من الشعب التركي نتيجة لسياسات أردوغان الفاشلة.

وتابع التقرير أن عدد من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية انتقدت بشكل كبير البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية وتزايد الديون، مضيفين أنها بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها بالإضافة إلى استمرار عجز الحكومة التركية عن تحقيق تقدم في الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة.

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