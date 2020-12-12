جمارك مطار بنينا الدولي تضبط 120 ألف قرص ترامادول قادمة من مصر

تمكن أعضاء مركز جمارك مطار بنينا الدولي، من ضبط كمية كبيرة من حبوب الترامادول داخل المطار قادمة من جمهورية مصر العربية علي طائرة الخطوط الإفريقية.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت، تم ضبط عدد 5 طرود، وكل طرد يحتوي علي 48 علبة، وكل علبة تحتوي علي 500 قرص من أقراص الترامادول حيث تصل عبوة الطرد الواحد نحو 24.000 ألف قرص، وبلغت إجمالي الكمية المضبوطة نحو (120) مائة وعشرون ألف قرص مخدر من أقراص الترامادول هندية المنشأ.

وعلي الفور وبعد حصر الكمية، قام رئيس مركز جمارك مطار بنينا الدولي بإبلاغ النيابة العامة والتي بدورها قامت بالحضور وفتح تحقيق بالواقعة، وبعد إجراءات التفتيش والحصر أمرت النيابة العامة بإلاتلاف الفوري.

واوضح المنشور أنه تم إتلاف الكمية المضبوطة من أقراص الترامادول بحضور رئيس مركز جمارك مطار بنينا الدولي ورئيس قسم التحقيق بالمركز ومساعده وأعضاء قسم التفتيش بالمركز وقسم التحقيق بمديرية جمارك بنغازي والنيابة المختصة.