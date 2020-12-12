بلدية تاجوراء: صيانة الطرق في المدينة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2020

أعلنت بلدية تاجوراء اليوم الخميس القيام بالعديد من الأعمال الخدمية كصيانة الطرق في المدينة.

وأكدت بلدية تاجوراء صيانة ورصف الانجراف الذي تعرض له منتصف الطريق الدائري بإقامة حائط خرساني لمنع حدوث الانجراف كما قام مكتب مشروعات بلدية تاجوراء بتسليم كلية الطاقات المتجددة للشركة المنفذة لتبدأ في إنشاء الفصول الدراسية بالإضافة إلى الاستمرار في أعمال توسعة الطريق عند الاشارة الضوئية “المزدوجة” الطريق الساحلي.

وأكدت البلدية انتهاء أعمال الصيانة في المقر الذي قامت بلدية تاجوراء بتخصيصه حديثاَ لمكتب الحرس البلدي فرع تاجوراء وتعبيد الطريق أمام معسكر النعام وتركيب مظلة في مدرسة المركزية “الكنادرة” لتحفظ الطلاب من حرارة الشمس وتساقط الأمطار

ولفتت البلدية إلى زيارة لجنة جهاز المدن التاريخية لإعداد تقرير عن الأضرار في جامع مراد آغا.