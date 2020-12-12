تراجع جماعي للعملات الدولية أمام العملة الليبية.. والدولار يسجل 5.75 دينار

واصل العملات الدولية الانخفاض اليوم، أمام سلة الدينار الليبي، بعدما بدأت هذه العملات التراجع الأسبوع الماضي، بالتزامن مع دعوة وجهها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي من أجل «حضور الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لهذا العام يوم 17 ديسمبر المقبل عبر تطبيق (زوم)».

وتراجع الدولار الأميركي ليسجل 5.75 دينار، مقابل 5.89 دينار سجلها الخميس، بعدما انخفض الأسبوع الماضي، نحو 0.54 قرش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أداء الدولار على أساس أسبوعي في السوق الموازية

وتراجع اليورو أيضا ليسجل 6.90 دينار مقابل 7.05 دينار الخميس الماضي، كما انخفض الجنيه الإسترليني ليسجل 7.50 دينار، مقابل 7.90 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

على جانب آخر واصلت الليرة التركية الانخفاض لتسجل 0.73 دينار، مقابل 0.75 دينار، كما تراجع الدينار التونسي إلى 2.12 دينار، مقابل 2.17 دينار الخميس الماضي.

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