مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يضبط عدة مخالفات بمصراتة وصرمان

تستمر الجولات التفتيشية التي يقوم بها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حيث قام مفتشو المركز بتسيير عدة جولات في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية عبر صفحته بفيسبوك أن المفتشين نفذوا جولة برفقة جهاز الحرس البلدي صرمان لصيدليات المنطقة، حيث تم ضبط بعض التجاوزات التي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أشار المركز إلى أن مفتشيه زاروا عدة مطاعم ومقاه في مدينة مصراتة، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقياسية، حيث تم تسجيل بعض الملاحظات واتخاذ الإجراءات الضبطية بحق بعض المخالفين.

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