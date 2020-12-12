41 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

أحصت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم السبت، 41 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب شفاء خمس حالات من الفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي زليتن تحاليل لنحو 98 عينة، أمس الجمعة، للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 53 عينة، وإيجابية 41 عينة، إضافة إلى إيجابية أربع عينات من خارج البلدية، حسب البيان المنشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في زليتن إلى 4291 حالة بينها 2414 حالة نشطة، و1778 حالة شفاء، فيما توفي 84 شخصا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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