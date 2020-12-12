رئاسة النواب تدعو لجلسة رسمية الاثنين القادم

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، السبت، أعضاء المجلس لجلسة رسمية ستعقد يوم الاثنين القادم بمقر المجلس في مدينة بنغازي.

وهذه الجلسة الثانية في أقل من أسبوع، حيث شهد مقر مجلس النواب في بنغازي يوم الـ7 من نوفمبر، جلسة ترأسها المستشار عقيلة صالح بحضور 20 نائبا.

وناقش المجتمعون من النواب عددا من المواضيع منها الاتفاق على وضع لجنة لمناقشة اللائحة الداخلية بتعديل قانون رقم 4 لسنة 2014 وهو القانون المنظم لعمل مجلس النواب، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الداخلية برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش.

وتتزامن هذه الدعوة مع أخرى مماثلة أعلنها أعضاء مجلس النواب في ختام اجتماعهم في غدامس يوم 8 نوفمبر، الذين قرروا عقد جلستين في 21 و22 من ديسمبر ومنح فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب ومد جسور الثقة بينهم.

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