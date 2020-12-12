مصر تحبط شحنة خمور كبيرة قبل دخولها ليبيا تصل قيمتها لنصف مليار جنيه

تمكن رجال الجمارك بمنفذ السلوم البري المصري، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية “الخمور” غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ورصد رجال الجمارك المصرية الشحنة بناء على إخبارية سرية مشتركة من قسم البحث الجنائي بميناء السلوم، وإدارة الأمن بالجمرك.

وجاءت الإخبارية السرية بمعلومات مفادها التلاعب في مشمول البضائع المحملة على السيارة رقم ع س ا 6322 / ع ه ق 6395 قيادة السائق “ح. ز. ب” برقم بيان جمركي 6590 لسنة 2020 باسم شركة “ش. م. ح”، والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن منظفات صناعية مصدرة إلى ليبيا.

وتم عرض السيارة على جهاز الفحص بأشعة xray بمعرفة مسئول الفحص، ووجود مدير إدارة الفحص فأكد صحة وإيجابية الإخبارية.

وشكلت لتفتيش السيارة حيث تبين وجود 123 كرتونة بها 2119 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) سعة 1 لتر أنواع مختلفة منشأ أجنبى مخبأة بين كراتين البضائع، وبلغت التعويضات المستحقة 493 مليون 597 ألف و380 جنيه.

وقرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم المصري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 278 لسنة 2020 وإحالة المتهم للنيابه العامه لاتخاذ اللازم قانونا والتحفظ على المضبوطات والسيارة.