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سرقة جديدة تُعمّق جراح الكهرباء في ليبيا

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن تواصل سرقة أسلاك الكهرباء في منطقة خلة فارس وبئر العالم والباعيش، جنوبي طرابلس.

وقالت الشركة، في صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن السرقة شملت “خط الوقود 11 ك. ف من 30 الأمهات في منطقة خلة فارس لمسافة 1500 متر، وكذلك تكررت سرقة خط امجاهد امام شيل المعرفي بطولِ 1000 متر”.

وكانت “العامة للكهرباء” أعلنت سرقة خط ضغط عالي 11 ك. ف من المحطة الفرعية طويل السوق على الطريق الرابطة بين مدينتي ترهونة وبني وليد.

وذكرت الشركة في بيان سابق إن “أعمال السرقة و النهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها لا تزال مستمرة، وازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة في منطقة قوقاس بإدارة توزيع المرقب ما تسبب بمعاناة إضافية للشركة والمواطن”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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