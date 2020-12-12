سرقة جديدة تُعمّق جراح الكهرباء في ليبيا

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن تواصل سرقة أسلاك الكهرباء في منطقة خلة فارس وبئر العالم والباعيش، جنوبي طرابلس.

وقالت الشركة، في صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن السرقة شملت “خط الوقود 11 ك. ف من 30 الأمهات في منطقة خلة فارس لمسافة 1500 متر، وكذلك تكررت سرقة خط امجاهد امام شيل المعرفي بطولِ 1000 متر”.

وكانت “العامة للكهرباء” أعلنت سرقة خط ضغط عالي 11 ك. ف من المحطة الفرعية طويل السوق على الطريق الرابطة بين مدينتي ترهونة وبني وليد.

وذكرت الشركة في بيان سابق إن “أعمال السرقة و النهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها لا تزال مستمرة، وازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة في منطقة قوقاس بإدارة توزيع المرقب ما تسبب بمعاناة إضافية للشركة والمواطن”.

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