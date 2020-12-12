مذكرا بتشغيل ليبيا نصف مليون تونسي قبل 2011.. الغنوشي: حل أزمتنا الاقتصادية في تفعيل علاقتنا بليبيا

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى تفعيل العلاقات مع ليبيا لمواجهة مشكلة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، مرجعًا زعزعة مصالح تونس مع ليبيا خلال السنوات الأخيرة إلى انحياز مسؤولين تونسيين إلى طرف آخر، بدعوى وجود إرهاب بالجهة الغربية الليبية.

ووصف الغنوشي، ليبيا بالمكان الطبيعي لأسواق تونس وخدماتها وعمالها، محملاً المسؤولية لبعض المسؤولين دون أن يسميهم بسبب انحيازهم إلى طرف آخر من ليبيا لا تربطهم معه مصالح، ضاربًا مثلا بخسائر شركة الخطوط الجوية التونسية الحكومية التي حرمت من خطوط ناجحة إلى ليبيا خلال الخمس سنوات الماضية بـقرار فاسد من بعض المسؤولين في البلاد بدعوى وجود إرهاب، وأن من يحكم في المنطقة الغربية أصوليون بينما الطائرات التركية والإيطالية بقيت تعمل.

ودعا الغنوشي إلى تفعيل علاقات تونس الدولية خاصة مع ليبيا والمغرب العربي لمواجهة الأزمة، مشيراً إلى تشغيل ليبيا قبل 2011 نصف مليون تونسي، مضيفًا أنه لو تنحى هذا العدد من العاطلين عن العمل في البلاد، لحلت مشكلة البطالة.

كما سجل الغنوشي، تعرض قطاع الزارعة في تونس إلى أضرار وخيمة بسبب تعثر تصدير منتجات إلى ليبيا على غرار التمور والرمان، فضلًا عن تراجع مداخيل الفنادق ووسائل النقل.

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