مصادر إعلامية : الوافي سيترشح لرئاسة المجلس الرئاسي

كشفت مصادر إعلامية ، عن نية عضو المؤتمر الوطني السابق، الشريف الوافي، الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن الوافي برز اسمه كطرف فاعل في حوار الصخيرات.

و أوضحت المصادر أن صراع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و رئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد فرج العبيدي على المنصب رغم كونهما من بيت واحد ، إضافة إلى أن معظم المرشحين من قبيلة البراعصة، عزز فرصة الوافي لنيل المنصب.

و أشارت المصادر إلى أن الوافي ، من دعاة المصالحة الوطنية و عودة النازحين و توطين الأمن ، موضحة أنه شدد على أهمية دعم مفوضية الانتخابات للوصول لانتخابات رئاسيه وبرلمانية.

و لفتت المصادر إلى أن التاريخ السياسي و المجتمعي للوافي يعزز حظوظه في الفوز بالانتخابات ، مشيرة إلى أنه توسط لفتح المواني النفطية في 2014. إضافة إلى موقفه من جماعة الإخوان المسلمين و التصدي لمحاولات إحياء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته فيما عُرف وقتها بكتلة الـ 94.

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