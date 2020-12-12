حمزة: أردوغان يخطط لدمج أكبر كم من التنظيمات المتطرفة لاستهداف ليبيا

قال الباحث السياسي، أحمد حمزة، إن هناك نية واضحة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفريق عمله، وعلى رأسهم مدير الاستخبارات هاكان فيدان، للتوجه نحو إفريقيا ودمج أكبر كم من التنظيمات المتطرفة بمنطقة الساحل والصحراء، في معادلة واحدة لاستهداف ليبيا.

وأوضح حمزة، أن ليبيا تمثل أهمية خاصة لدى ساسة العثمانية الجديدة، فتركيا لم تتردد للحظة في التحرك نحو ليبيا بعد الفوضى التي لحقت بها في بداية عام 2011، مؤكداً أن أردوغان انتقل في ليبيا من مرحلة تدمير المؤسسات إلى مرحلة تأسيس مشروع فرض جماعة الإخوان الإرهابية في دول شمال إفريقيا.

ولفت حمزة إلى أن أردوغان يتبع تكتيكا جديدا ويغير تحركه لدمج الجماعات الإرهابية والتنظيمات الأصولية بإفريقيا، لاستهداف ليبيا، لكن عبر الحدود الجنوبية، وليس عبر البحر المتوسط أو الأجواء المكشوفة لكافة أجهزة المتابعة والرصد لحركة الطيران.

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