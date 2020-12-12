قبيلة المشاشية تُحيي مهرجانا فريدا للفروسية في العوينية

نظم أهالي قبيلة المشاشية، مهرجاناً للفروسية بمنطقة العوينية تحت شعار “لمّ الشمل” بحضور عدد كبير من مناطق الأصابعة والرحيبات والرياينة، وشعراء كبار جاؤوا من مختلف البقاع تلبية لدعوة الحضور.

وتخلل المهرجان استعراض جميل للفروسية على خطى الأجداد والأهالي، وبأسلوب تراثي يحمل في طياته عبق التاريخ والأصالة.

وقام بتقديم المهرجان، الشاعر الكبير مفتاح البصباص، الذي أمتع الحاضرين بكلمات شعرية زادت المهرجان جمالاً وتألقاً.

وفي كلمة له وعد البصباص باستمرار عقد المهرجانات في كل ربوع البلاد دعماً للنسيج الاجتماعي وتعزيز موقف المصالحة الوطنية في ظل ما تمر به

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