“أطباء المستقبل” يخضعون لامتحانات الزمالة في “بنغازي الطبي”

لأول مرة في بنغازي، احتضن مركز بنغازي الطبي خلال الأيام الماضية، عدة امتحانات للزمالة الليبية لأطباء وممتحنين من أغلب مدن ليبيا، ومن خارج ليبيا.

وبلغ عدد الممتحنين لشهادة الدكتوراه للزمالة الليبية في الجراحة العامة، 25 طالبا وطالبة، منقسمين إلى جزئين، وبعد النجاح فيهما ينتقل للامتحان الأخير.

وشهد مركز بنغازي الطبي، مؤخرا، إجراء امتحانات الجزء الثاني للزمالة الليبية في جراحة العظام، لـ16 طبيبا، وامتحان القبول للزمالة الليبية في تخصص الباطنة لـ125 طالبا وطالبة، ولتخصص الباطنة والحروق والتجميل، إضافة إلى أمراض النساء والتوليد، وطب الأطفال.

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