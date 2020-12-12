الأمم المتحدة تتصدق على 7 مؤسسات طبية في بنغازي بمعدات طبية

تصدق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا على سبع مؤسسات طبية في مدينة بنغازي بالمساهمة في تجديدها وتوفير معدات لخدمة القطاع الصحي في المدينة بما في ذلك سيارات الإسعاف والمولدات والألواح الشمسية بالإضافة إلى تجديد منشاة صحية إضافية، مضيفة أن تحويلها في مركز العزل هو قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد البرنامج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الهدف من المشروع هو حصول أكثر من 800 ألف شخص في مدينة بنغازي على الخدمات الاساسية بما في ذلك الرعاية الصحية.

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