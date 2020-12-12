تزايد إصابات كورونا في سرت يُقلق الأجهزة الصحية

تشهد مدينة سرت تزايدا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بشكل يومي، منها من يتلقى العلاج بمنزله ومنها من أجبرته حالته الصحية على الدخول إلى قسم العزل المجاور لمبنى مستشفى ابن سينا التعليمي سرت.

وأوضح مشرف قسم العزل الدكتور سيف الغزالي، أن المركز سجّل 355 حالة، منذ افتتاح القسم على مستوى المدنية، منهم 90 حالة دخلت قسم العزل.

وقال الغزالي لقناة “218”، إنهم سجّلوا 29 حالة وفاة في قسم العزل، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بالفيروس.

ووفق إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الجمعة، فقد سجلت سرت 5 إصابات جديدة بكورونا، و18 حالة شف

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