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تزايد إصابات كورونا في سرت يُقلق الأجهزة الصحية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد مدينة سرت تزايدا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بشكل يومي، منها من يتلقى العلاج بمنزله ومنها من أجبرته حالته الصحية على الدخول إلى قسم العزل المجاور لمبنى مستشفى ابن سينا التعليمي سرت.

وأوضح مشرف قسم العزل الدكتور سيف الغزالي، أن المركز سجّل 355 حالة، منذ افتتاح القسم على مستوى المدنية، منهم 90 حالة دخلت قسم العزل.

وقال الغزالي لقناة “218”، إنهم سجّلوا 29 حالة وفاة في قسم العزل، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بالفيروس.

ووفق إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الجمعة، فقد سجلت سرت 5 إصابات جديدة بكورونا، و18 حالة شف

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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