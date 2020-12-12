خطأ إملائي في بيان القنصلية الليبية بتونس يثير سخرية نشطاء “فيسبوك”

انتقد متابعي الصفحة الرسمية للقنصلية الليبية التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة في تونس على موقع التواصل “فيسبوك”الأخطاء الإملائية في بيان القنصلية.

وكانت القنصلية قد أعلنت عودة العمل بمنظومة تصوير الجوازات لأبناء الجالية الليبية في تونس الاثنين المقبل.

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة البيان مشيرة إلى أن الأخطاء الإملائية مرفوضة من مؤسسة تمثل ليبيا في الخارج وخاصة أنها تابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، مطالبة متابعيها بتصحيح البيان وإعطاء درجة من عشرة للقنصلية.

وسخر متابعو صفحة القنصلية على “فيسبوك” وقال أحد المتابعين ساخرا أن اللغة العربية في خطر يا قنصلية.

وتساءل أحد المتابعين هل معقول أن قنصلية لا تستطيع كتابة بيان بلغة صحيحة؟

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