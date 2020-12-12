مكونات برقة: نرفض اعتماد أي آلية لاختيار السلطة الموحدة لا تتفق مع مبادرة عقيلة صالح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت القبائل والمكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية بإقليم برقة، دعمها التام لمبادرة السلام التي أطلقها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي أسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة- طرابلس- فزان).

القبائل أوضحت في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا الدعم يأتي تفاديًا لمزيد من الانقسام وسعيًا لتوحيد الجهود الرامية لإعادة الوئام والسلام وحرصًا على استمرار العملية السياسية ومسارات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، مؤكدة رفضها التام استخدام أي آلية لا توافق أسس الاتفاق للمبادرة المطروحة والتي توجت بإعلان القاهرة.

وأعلنت أنها سترفض أي مخرجات تمس صلب المبادرة أو تصادر حق الإقليم في اختيار ممثليه من خلال استخدام آليات تصويت لإقصاء شخصيات بعينها، معتبرة ذلك الأمر يُعد إسقاطًا للعملية السياسية برمتها والتفافًا مفضوحًا القصد منه إفساد المسار السياسي ورفض وضع أسس السلام والديمقراطية.

كما أكدت، دعمها لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وعدم إخضاعها للحسابات والمساومات السياسية، مشددة بالختام، على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي أو مقره المؤقت بمدينة طبرق.

وكان عقيلة صالح، اقترح مبادرة من ثمانية نقاط لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة، على حد تعبيره.

وتضمنت المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

وشملت أيضا أن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

وألزمت الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي ألا يختار منه رئيس مجلس الوزراء، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية، وللقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.